Глава Генштаба ВС Азербайджана и министр обороны Турции обсудили вопросы региональной безопасности

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в понедельник в Анкаре провел встречу с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.
"В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также вопросы региональной безопасности", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Н.Аббасова
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