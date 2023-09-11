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Оборона 11.09.2023 19:31

Глава Генштаба ВС Азербайджана и министр обороны Турции обсудили вопросы региональной безопасности

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в понедельник в Анкаре провел встречу с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

"В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также вопросы региональной безопасности", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГЕНШТАБ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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