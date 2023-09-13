Пашинян заявил о готовности встретиться с Алиевым

Лидеры ряда иностранных государств выразили готовность организовать встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. "В телефонных разговорах я выразил такую готовность (о проведении встречи с Алиевым - ИФ) и посредники выразили готовность работать для организации такой встречи", - заявил Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух стран.

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