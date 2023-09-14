Саммерс оценивает вероятность «мягкой посадки» экономики США как один к трем

Американский экономист Лоуренс Саммерс, ранее возглавлявший министерство финансов США, предостерегает от чрезмерного оптимизма относительно возможности ослабления инфляции в стране без одновременного спада в экономике.
"Окно для достижения "мягкой посадки" экономики очень узкое", - заявил Саммерс на Bloomberg TV.
Он полагает, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется продолжить подъем базовой ставки, и считает правильным подход американского ЦБ, который ставит свои решения в зависимость от поступающих статданных.
Наряду с возможностью "мягкой посадки" Саммерс видит еще два сценария развития ситуации, один из которых предполагает, что темпы инфляции никогда не опустятся ниже 3%, а второй означает "жесткую посадку", то есть серьезные последствия ужесточения денежно-кредитной политики для экономики США.
Вероятность каждого сценария он оценивает как один к трем.
Саммерс, являющийся профессором Гарвардского университета, полагает, что инфляция в Штатах будет оставаться повышенной еще какое-то время, и Федрезерву придется вновь поднять ставку.
"Вполне возможно, что ФРС будет вынуждена сделать это больше, чем один раз", - сказал он.
По словам Саммерса, не стоит ждать, что американский ЦБ автоматически начнет снижать ставку, когда инфляция замедлится.
Саммерс возглавлял Минфин США в 1999-2001 гг.
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