Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8271 RUR   0.0176 GBR   2.1251 TRY   0.0631

Цена на нефть

13.09 $/bbl +/- WTI 88.52 -0.32 Brent 91.88 -0.18

Дальнее зарубежье 14.09.2023 20:29

Саммерс оценивает вероятность «мягкой посадки» экономики США как один к трем

Американский экономист Лоуренс Саммерс, ранее возглавлявший министерство финансов США, предостерегает от чрезмерного оптимизма относительно возможности ослабления инфляции в стране без одновременного спада в экономике.

"Окно для достижения "мягкой посадки" экономики очень узкое", - заявил Саммерс на Bloomberg TV.

Он полагает, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется продолжить подъем базовой ставки, и считает правильным подход американского ЦБ, который ставит свои решения в зависимость от поступающих статданных.

Наряду с возможностью "мягкой посадки" Саммерс видит еще два сценария развития ситуации, один из которых предполагает, что темпы инфляции никогда не опустятся ниже 3%, а второй означает "жесткую посадку", то есть серьезные последствия ужесточения денежно-кредитной политики для экономики США.

Вероятность каждого сценария он оценивает как один к трем.

Саммерс, являющийся профессором Гарвардского университета, полагает, что инфляция в Штатах будет оставаться повышенной еще какое-то время, и Федрезерву придется вновь поднять ставку.

"Вполне возможно, что ФРС будет вынуждена сделать это больше, чем один раз", - сказал он.

По словам Саммерса, не стоит ждать, что американский ЦБ автоматически начнет снижать ставку, когда инфляция замедлится.

Саммерс возглавлял Минфин США в 1999-2001 гг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЭКОНОМИКА, САММЕРС, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Рост ВВП США замедлится до 1,2% в 2024 году - Ассоциация Опасения американцев по поводу доступности кредитов достигли рекорда за 10 лет Министр финансов США Йеллен уверена в «мягкой посадке» американской экономики JPMorgan улучшил прогнозы для ВВП США, больше не ждет рецессии в 2023-2024гг Goldman понизил оценку вероятности рецессии в США до 20% с 25% США не стремятся к разрыву экономических связей с Китаем, это фактически невозможно - Йеллен ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023г до 1%, понизила прогноз инфляции до 3,2% Саудовский кронпринц на фоне разногласий с Вашингтоном осенью 2022 года грозил США экономическим уроном Недавний банковский кризис не станет большой проблемой для экономики США - глава ФРБ Нью-Йорка Американские компании хотят участвовать в проектах в Азербайджане- помощник торгового секретаря США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az