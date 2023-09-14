США введут санкции против 150 иностранных юрлиц и физлиц за предполагаемую поставку РФ американских технологий

Власти США позже в четверг объявят о введении санкций против десятков иностранных компаний и физлиц в связи с их предполагаемым участием в передаче России американских технологий, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"США в четверг введут санкции против примерно 150 иностранных компаний и физлиц, которые, как предполагается, передавали России американские технологии", - сказано в сообщении.
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