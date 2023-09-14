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СНГ 14.09.2023 17:44

США введут санкции против 150 иностранных юрлиц и физлиц за предполагаемую поставку РФ американских технологий

Власти США позже в четверг объявят о введении санкций против десятков иностранных компаний и физлиц в связи с их предполагаемым участием в передаче России американских технологий, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"США в четверг введут санкции против примерно 150 иностранных компаний и физлиц, которые, как предполагается, передавали России американские технологии", - сказано в сообщении.

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Тэги: США, САНКЦИИ, РОССИЯ, ТЕХНОЛОГИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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