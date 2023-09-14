ВС Армении 4-ый раз за день подвергли обстрелу азербайджанские позиции на условной границе – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле в четверг вечером азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«14 сентября в 19:35 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении Чемберекского района, несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Заманлы Гедабекского района», - говорится в сообщении военного ведомства.





В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.





Кроме этого, по данным ведомства, с 19:05 по 19:25 армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) на территории Азербайджана (Карабахский экономический район – ИФ), где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского района.





«В результате оперативных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены», - подчеркнули в Минобороны.





Х.Насирзаде