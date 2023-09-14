Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8271 RUR   0.0176 GBR   2.1251 TRY   0.0631

Цена на нефть

13.09 $/bbl +/- WTI 88.52 -0.32 Brent 91.88 -0.18

Дальнее зарубежье 14.09.2023 22:44

В США не считают, что санкции в отношении турецких компаний помешают ратификации вступления Швеции в НАТО

Санкции, которые США ввели против турецких компаний, не должны как-либо влиять на процесс ратификации Анкарой членства Швеции в НАТО, заявил в четверг представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы не видим никакой связи, и мы не понимаем, как эти санкции должны иметь хоть какое-то влияние на вступление (Швеции в НАТО - ИФ)", - заявил Миллер во время брифинга.

По его словам, отношения между США и Турцией являются "конструктивными и теплыми". Вашингтон продолжает работать с Анкарой и доносить мысль о том, что вступление в НАТО является очень важным для Швеции. Миллер отметил, что в Вашингтоне серьезно относятся к обещаниям турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что это вступление точно произойдет.

Ранее в четверг Вашингтон ввел санкции против более 100 российских и зарубежных физических и юридических лиц, связанных с РФ. Среди них были граждане и компании из Турции.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление.

Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. Со своей стороны, турецкие СМИ уточняли, что, по словам Эрдогана, заявку Швеции ратифицируют после открытия сессии парламента, которое намечено на октябрь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ТУРЦИЯ, НАТО, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Фидан и Блинкен обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений Блинкен ожидает от Турции решающей роли в сохранении зерновой сделки Байден и Эрдоган обсудили украинский кризис и вступление Швеции в НАТО Эрдоган и Байден обсудили вопрос членства Швеции в НАТО Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном расширение НАТО, ситуацию в Украине Блинкен призвал Анкару поддержать вступление Швеции в НАТО Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили «зерновую сделку» Фидан и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией США считают, что Швеция уже сейчас готова вступить в НАТО Байден обсудил с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az