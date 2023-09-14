В США не считают, что санкции в отношении турецких компаний помешают ратификации вступления Швеции в НАТО

Санкции, которые США ввели против турецких компаний, не должны как-либо влиять на процесс ратификации Анкарой членства Швеции в НАТО, заявил в четверг представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы не видим никакой связи, и мы не понимаем, как эти санкции должны иметь хоть какое-то влияние на вступление (Швеции в НАТО - ИФ)", - заявил Миллер во время брифинга.
По его словам, отношения между США и Турцией являются "конструктивными и теплыми". Вашингтон продолжает работать с Анкарой и доносить мысль о том, что вступление в НАТО является очень важным для Швеции. Миллер отметил, что в Вашингтоне серьезно относятся к обещаниям турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что это вступление точно произойдет.
Ранее в четверг Вашингтон ввел санкции против более 100 российских и зарубежных физических и юридических лиц, связанных с РФ. Среди них были граждане и компании из Турции.
Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление.
Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. Со своей стороны, турецкие СМИ уточняли, что, по словам Эрдогана, заявку Швеции ратифицируют после открытия сессии парламента, которое намечено на октябрь.
Власти Азербайджана за 3 года вернут в Карабах и В.Зангезур более 30 тыс. семей
Генпрокурор РФ предлагает Азербайджану присоединиться к совету по противодействию коррупции СНГ
ВС Армении 4-ый раз за день подвергли обстрелу азербайджанские позиции на условной границе – Минобороны Азербайджана
ЛУКОЙЛ увеличил на 30% поставки дизтоплива на АЗС в Волгоградской области из-за возросшего спроса
Индийские нефтяные компании изучают возможность использования застрявших в РФ $600 млн для покупки российской нефти
Fitch повысило прогноз цен на коксующийся уголь, снизило - на алюминий
Германия в январе-июле поставила в Азербайджан фармпродукцию почти на 26 млн евро
ЮНЕСКО не стала вносить Венецию в список Всемирного наследия под угрозой исчезновения
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
Благодаря Yelo Bank дети будут более безопасно добираться до школы
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС