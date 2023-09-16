Перехвачен квадракоптер, принадлежащий ВС Армении - Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные перехватили квадракоптер, принадлежащий ВС Армении. "Квадрокоптер, принадлежащий подразделениям Вооруженных сил Армении и поднятый с направления населенного пункта Султанбей района Пашалы, предпринял попытку осуществить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений Отдельной общевойсковой армии в направлении населенного пункта Тюркеш Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики", - сообщает Минобороны Азербайджана. Отмечается, квадрокоптер был обнаружен подразделениями ПВО ВС Азербайджана и обезврежен специальными техническими средствами. В.Алиев

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