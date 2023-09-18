Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ подготовить траншею в Карабахе - Минобороны

Азербайджанские военные пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе подготовить траншею, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"17 сентября примерно в 23:15 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями азербайджанской армии на агдамском направлении", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что "в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были немедленно остановлены".

Р.Керимов