Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ подготовить траншею в Карабахе - Минобороны

Азербайджанские военные пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе подготовить траншею, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"17 сентября примерно в 23:15 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями азербайджанской армии на агдамском направлении", - говорится в сообщении военного ведомства.
Там отметили, что "в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были немедленно остановлены".
Р.Керимов
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