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Внешняя политика 19.09.2023 20:04

МИД Азербайджана обвинил Борреля в искажении причин и целей АТО в Карабахе

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана выразили сожаление по поводу заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с оценкой антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых ВС Азербайджана в Карабахском регионе страны.

«Мы выражаем сожаление по поводу заявления Европейского союза, в котором намеренно искажаются причины недавней военной эскалации и действия Азербайджана по прекращению незаконной военной деятельности, осуществляемой вооруженными силами Армении как против гражданского населения, так и военнослужащих Азербайджана на его суверенных территориях», - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что Азербайджан проводит локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе в целях предотвращения возможных крупномасштабных провокаций со стороны вооруженных сил Армении, которые, вопреки трехстороннему заявлению, до сих пор не выведены с территории Азербайджана (из Карабаха-ИФ).

В министерстве заявили, что «любое военное присутствие на суверенных территориях Азербайджана, идущее вразрез с международным правом, представляет собой серьезную угрозу региональному миру и безопасности».

«Сегодняшние действия Азербайджана направлены на расформирование этих незаконных формирований и ликвидацию марионеточного режима», - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что «в ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями». «Любые утверждения об обратном безосновательны и неприемлемы», - подчеркнули в министерстве.

«Азербайджан полностью привержен защите всех своих жителей, в том числе лиц армянской национальности, и восстановлению конституционного строя на всей территории страны», - добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, ЕС, РЕАКЦИЯ


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