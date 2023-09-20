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Карабах 20.09.2023 07:23

Минобороны Азербайджана опровергло обстрел машины скорой помощи в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опровергло обстрел машины скорой помощи в ходе выполнения азербайджанскими военными антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе страны.

«Размещенная на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа информация о якобы имевшем место обстреле машины скорой медицинской помощи Вооруженными Силами Азербайджана является ложной. Категорически опровергаем данную информацию, распространяемую в целях формирования ложного мнения у международного сообщества», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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