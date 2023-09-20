Минобороны Азербайджана опровергло обстрел машины скорой помощи в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опровергло обстрел машины скорой помощи в ходе выполнения азербайджанскими военными антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе страны. «Размещенная на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа информация о якобы имевшем место обстреле машины скорой медицинской помощи Вооруженными Силами Азербайджана является ложной. Категорически опровергаем данную информацию, распространяемую в целях формирования ложного мнения у международного сообщества», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны. Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».