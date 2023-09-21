В Баку опровергли обстрел позиций ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию оборонного ведомства Армении о якобы обстреле азербайджанскими военными позиций ВС Армении на границе. "Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 20 сентября примерно в 22:50 обстреле подразделениями Азербайджанской Армии позиций вооруженных сил Армении в Зодском направлении, не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - подчеркивается в заявлении оборонного ведомства. Р.Ахмедов

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