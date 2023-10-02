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Оборона 02.10.2023 15:09

В Баку опровергли обстрел на границе автомобиля ВС Армении с продовольствием

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию оборонного ведомства Армении о якобы обстреле азербайджанскими военными автомобиля с продуктами для ВС Армении на границе.

«Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 2 октября примерно в 14:25 обстреле подразделениями Азербайджанской Армии автомобиля с продуктами, предназначенного для ВС Армении, в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района, не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию», - подчеркивается в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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