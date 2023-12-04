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Оборона 04.12.2023 18:44

В Баку категорически опровергли причастность ВС Азербайджана к гибели армянского военного на границе

Министерство обороны Азербайджана в понедельник опровергло утверждение Еревана о смерти армянского военного в результате якобы обстрела ВС Азербайджана позиций на границе.

“Распространенная Минобороны Армении информация о том, что 4 декабря примерно в 14:35 подразделениями армии Азербайджана якобы был открыт огонь по позициям вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Султанбек Пашалинского района, в результате чего погиб один военнослужащий, не соответствует действительности”, - говорится в заявлении военного ведомства.


“Мы категорически опровергаем эту информацию, имеющую провокационный характер”, - подчеркнули в Министерстве обороны Азербайджана.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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