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Оборона 02.09.2023 19:31

В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана опровергли информацию Минобороны Армении об обстреле позиций вооруженных сил Армении со стороны ВС Азербайджана в районе азербайджано-армянской границы.

"Категорически опровергаем распространенную армянской стороной информацию об обстреле подразделениями Азербайджанской Армии 2 сентября с 16:00 до 16:10 позиций подразделений ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Азизли", - говорится в сообщении военного ведомства.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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