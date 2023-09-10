В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана опровергли информацию Минобороны Армении об обстреле позиций вооруженных сил Армении со стороны ВС Азербайджана в районе азербайджано-армянской границы. "Категорически опровергаем распространенную армянской стороной информацию об обстреле подразделениями азербайджанской армии 9 сентября около 22:50 позиций подразделений ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Гюнашли", - говорится в сообщении военного ведомства. В.Алиев

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