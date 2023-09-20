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Карабах 20.09.2023 09:56

Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании армянских боевых позиций, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций РЭБ в Карабахе

В министерстве обороны Азербайджана сообщают об обезвреживании армянских боевых позиций, автомобилей военного назначения, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций радиоэлектронной борьбы, а также уничтожении военных объектов и боевой техники на стратегически важных высотах в Карабахском регионе страны.

Минобороны распространило соответствующие видеокадры.

"Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения формирований вооруженных сил Армении, - сообщает военное ведомство. - Точными огневыми ударами уничтожаются военные объекты и боевая техника формирований вооруженных сил Армении на стратегически важных высотах".

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ


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