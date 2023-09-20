В Баку опровергли сообщения об обстреле ВС Азербайджана города Ханкенди

В министерстве обороны Азербайджана опровергли сообщения об обстреле города Ханкенди в Карабахском регионе страны.

"Распространенная в армянском сегменте социальных сетей информация о повторном обстреле города Ханкенди со стороны наших Вооруженных сил не соответствует действительности", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Решительно опровергаем эту информацию", - заявили в Минобороны Азербайджана, добавив, что в ходе локальных антитеррористических мероприятий из строя выводятся только легитимные военные цели.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.

Р.Керимов