В Баку опровергли сообщения об обстреле ВС Азербайджана города Ханкенди

В министерстве обороны Азербайджана опровергли сообщения об обстреле города Ханкенди в Карабахском регионе страны.
"Распространенная в армянском сегменте социальных сетей информация о повторном обстреле города Ханкенди со стороны наших Вооруженных сил не соответствует действительности", - говорится в сообщении военного ведомства.
"Решительно опровергаем эту информацию", - заявили в Минобороны Азербайджана, добавив, что в ходе локальных антитеррористических мероприятий из строя выводятся только легитимные военные цели.
Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.
Р.Керимов
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