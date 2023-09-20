Алиев считает, что Азербайджан и Армения вскоре урегулируют все вопросы и подпишут мирный договор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что Баку и Ереван вскоре урегулируют все вопросы и подпишут мирный договор.
"Недалек тот день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними вопросы, подпишут мирный договор, и страны Южного Кавказа начнут работать над будущим сотрудничеством в трехстороннем формате", - сказал Алиев в среду в обращении к азербайджанскому народу.
По его словам, на такое развитие событий вселяет надежду позиция, которую продемонстрировали власти Армении "вчера и сегодня".
"Вчера, сегодня, могу сказать, Армения неожиданно проявила политическую компетентность, и мы это ценим. Мы рассматриваем это как важный фактор, и я думаю, что события, произошедшие вчера и сегодня, также окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.
Алиев добавил, что "мы (Азербайджан - ИФ) признаем их (Армении - ИФ) территориальную целостность, мы заявляли об этом, мы признаем территориальную целостность всех стран".
Р.Ахмедов
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