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Внешняя политика 20.09.2023 23:25

Алиев считает, что Азербайджан и Армения вскоре урегулируют все вопросы и подпишут мирный договор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что Баку и Ереван вскоре урегулируют все вопросы и подпишут мирный договор.

"Недалек тот день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними вопросы, подпишут мирный договор, и страны Южного Кавказа начнут работать над будущим сотрудничеством в трехстороннем формате", - сказал Алиев в среду в обращении к азербайджанскому народу.

По его словам, на такое развитие событий вселяет надежду позиция, которую продемонстрировали власти Армении "вчера и сегодня".

"Вчера, сегодня, могу сказать, Армения неожиданно проявила политическую компетентность, и мы это ценим. Мы рассматриваем это как важный фактор, и я думаю, что события, произошедшие вчера и сегодня, также окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.

Алиев добавил, что "мы (Азербайджан - ИФ) признаем их (Армении - ИФ) территориальную целостность, мы заявляли об этом, мы признаем территориальную целостность всех стран".

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, МИР


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