В регионе появились более благоприятные возможности для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу специального представителя Европейского Союза на Южном Кавказе Тойво Клаара.
"Тойво Клаар заявил, что положительно оценивает обращение главы государства к азербайджанскому народу от 20 сентября, высказанные в этом обращении взгляды относительно реинтеграции армянского населения Карабаха, а также состоявшуюся в Евлахе встречу с представителями армянских жителей Карабахского региона", - сообщает сайт главы азербайджанского лидера.
В свою очередь, Алиев коснулся мнений, высказанных в своем обращении к азербайджанскому народу от 20 сентября относительно реинтеграции армянского населения Карабаха, и сказал, что все их права - на образование, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные и другие - будут обеспечены, говорится в сообщении.
Отмечается, что президент Азербайджана отметил, что под руководством вице-премьера Шахина Мустафаева создана рабочая группа, основными функциями которой являются решение социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе, а также довел до сведения, что на встрече, состоявшейся в Евлахе, были представлены планы Азербайджана по вопросам реинтеграции.
Алиев также сообщил, что на местах уже начался процесс сбора оружия и боеприпасов, там выявлено очень большое количество складов оружия и боеприпасов.
"Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время в регионе появились более благоприятные возможности для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - отмечено в сообщении.
На встрече, в то же время, была представлена информация о гуманитарных проектах, реализуемых Азербайджаном, и было подчеркнуто, что Азербайджан дал положительный ответ и оказал поддержку запросам, представленным Международным комитетом Красного Креста.
В.Алиев
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