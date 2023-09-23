Минобороны Азербайджана опубликовало список вооружений, конфискованных у армянских НВФ в Карабахе

Минобороны Азербайджана опубликовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных до 23 сентября, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.
Согласно представленному списку, у армянских НВФ конфискованы следующая боевая техника, оружия и боеприпасы: 4 танка, 1 БМП, 3 МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава", 2 пушки, 12 гаубиц, 12 минометов, 468 мин, 956 зарядов для мин, 441 минометный снаряд, 22 гранатомета, 46 гранатометных снарядов, 313 единиц стрелкового оружия, 66242 патрона, 50 ракет, 300 единиц взрывчатки, 62 ручных гранат, 3 ПТРК "Фагот", 28 ЗРК, 1 транпортно-загрузочная машина (ТЗМ) на базе ЗИЛ, 3 ЗРК Тор-М2 на шасси КАМАЗа.
В Минобороны отметили, что деятельность по разоружению незаконных вооруженных формирований в регионе продолжается.
В.Алиев
Валютные резервы Азербайджана оцениваются в $67 млрд
Кабмин направил проект госбюджета-2024 на рассмотрение президента Азербайджана
Нидерланды намерены повысить налоги для банков, ввести налог на обратный выкуп акций
Tesla планирует построить в Индии завод по производству аккумуляторов
Warner Bros. создаст 4 тыс. рабочих мест на киностудии в Великобритании
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Канада предоставит Украине $650 млн в течение 3 лет
В рамках учений Northern Coasts на Балтике впервые отрабатывались действия при задействовании 5-й статьи НАТО
Россия рассчитывает, что Саудовская Аравия не станет обзаводится ядерным оружием
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС