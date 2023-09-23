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Карабах 23.09.2023 19:35

Минобороны Азербайджана опубликовало список вооружений, конфискованных у армянских НВФ в Карабахе

Минобороны Азербайджана опубликовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных до 23 сентября, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Согласно представленному списку, у армянских НВФ конфискованы следующая боевая техника, оружия и боеприпасы: 4 танка, 1 БМП, 3 МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава", 2 пушки, 12 гаубиц, 12 минометов, 468 мин, 956 зарядов для мин, 441 минометный снаряд, 22 гранатомета, 46 гранатометных снарядов, 313 единиц стрелкового оружия, 66242 патрона, 50 ракет, 300 единиц взрывчатки, 62 ручных гранат, 3 ПТРК "Фагот", 28 ЗРК, 1 транпортно-загрузочная машина (ТЗМ) на базе ЗИЛ, 3 ЗРК Тор-М2 на шасси КАМАЗа.

В Минобороны отметили, что деятельность по разоружению незаконных вооруженных формирований в регионе продолжается.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, ВООРУЖЕНИЕ


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