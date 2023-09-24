Эрдоган в понедельник отправится с визитом в Нахчыван - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 25 сентября, отправится в Нахчыван по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что в ходе визита состоятся переговоры между лидерами и делегациями двух стран. В частности, будут обсуждены вопросы повестки двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и международные процессы, представляющие взаимный интерес. В.Алиев

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