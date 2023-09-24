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Внешняя политика 24.09.2023 12:00

Эрдоган в понедельник отправится с визитом в Нахчыван - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 25 сентября, отправится в Нахчыван по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что в ходе визита состоятся переговоры между лидерами и делегациями двух стран.

В частности, будут обсуждены вопросы повестки двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и международные процессы, представляющие взаимный интерес.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ, ПРЕЗИДЕНТ


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