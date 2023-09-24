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Внешняя политика 24.09.2023 16:55

Алиев и Пашинян встретятся 5 октября в испанской Гранаде

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится 5 октября в испанской Гранаде.

Для подготовки встречи секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Брюссель, сообщает Совбез Армении.

"В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров (Алиева и Пашиняна - ИФ) в Гранаде 5 октября", - заявили в пресс-службе Совбеза Армении.

В Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием президента Азербайджана, премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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