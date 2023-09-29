Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7985 RUR   0.0175 GBR   2.0778 TRY   0.0619

Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 91,71 -1,97 Brent 95.38 -1.17

Карабах 29.09.2023 14:29

Песков о судьбе РМК в Карабахе: это предмет дальнейших обсуждений с Азербайджаном

В Кремле заявили, что дальнейшая судьба российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана будет предметом обсуждений с Баку.

"Это будет предметом дальнейших обсуждений в наших переговорах с азербайджанской стороной", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, останутся ли и дальше российские миротворцы в Карабахе.

На вопрос журналистов, можно ли ставить точку в конфликте между Баку и Ереваном и насколько актуален мирный договор между двумя конфликтующими сторонами, представитель Кремля ответил: "Этот вопрос, безусловно, актуален. Есть, конечно же, планы развития транспортных коммуникаций и логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, Армении и России. И мы надеемся, что эта работа будет продолжена".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


Похожие новости


Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в Карабахе и тематику мирного договора между Баку и Ереваном Песков: пока нет каких-то четких наметок относительно встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении В Кремле ожидают, что встреча Алиева и Эрдогана будет способствовать нормализации в Карабахе Байрамов и Лавров проводят встречу в Нью-Йорке Баку оперативно организовал переговоры с армянами Карабаха - Кремль Азербайджан и Армения существенно продвинулись в подготовке мирного договора - Кремль Встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении для обсуждения разблокировки транспортных коридоров пока не планируется - Песков Алиев и Путин провели телефонный разговор Песков: Карабах - это внутреннее дело Азербайджана Песков: не могу подтвердить, что Азербайджан заблаговременно предупредил РФ о начале операции в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az