Песков о судьбе РМК в Карабахе: это предмет дальнейших обсуждений с Азербайджаном

В Кремле заявили, что дальнейшая судьба российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана будет предметом обсуждений с Баку.

"Это будет предметом дальнейших обсуждений в наших переговорах с азербайджанской стороной", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, останутся ли и дальше российские миротворцы в Карабахе.

На вопрос журналистов, можно ли ставить точку в конфликте между Баку и Ереваном и насколько актуален мирный договор между двумя конфликтующими сторонами, представитель Кремля ответил: "Этот вопрос, безусловно, актуален. Есть, конечно же, планы развития транспортных коммуникаций и логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, Армении и России. И мы надеемся, что эта работа будет продолжена".