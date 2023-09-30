Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации Клея Моури, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

Коснувшись значения проведения в Азербайджане 74-го Международного астронавтического конгресса, глава государства выразил признательность за избрание Азербайджана местом проведения этого мероприятия. Было подчеркнуто, что в Азербайджане проведена большая подготовительная работа для организации конгресса на высоком уровне.

Алиев отметил, что это мероприятие, в котором примет участие большое число гостей, важно с точки зрения более близкого ознакомления с Азербайджаном и определения дальнейших планов сотрудничества.

Моури выразил удовлетворение приездом в Азербайджан, поблагодарил главу государства за поддержку в проведении 74-го Международного астронавтического конгресса в Азербайджане, высоко оценил подготовку к конгрессу.

В.Алиев