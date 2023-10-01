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Внешняя политика 01.10.2023 16:30

МИД Азербайджана осудил теракт в Турции

МИД Азербайджана решительно осудил теракт, произошедший возле здания МВД Турции.

Об этом говорится в публикации в аккаунте внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

"Как страна, подверженная терроризму, выражаем солидарность с Турцией и всегда поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма", - отметили в МИД Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИД, ТЕРАКТ


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