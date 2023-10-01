МИД Азербайджана осудил теракт в Турции

МИД Азербайджана решительно осудил теракт, произошедший возле здания МВД Турции. Об этом говорится в публикации в аккаунте внешнеполитического ведомства в социальной сети Х. "Как страна, подверженная терроризму, выражаем солидарность с Турцией и всегда поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма", - отметили в МИД Азербайджана. В.Алиев

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