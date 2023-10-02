Азербайджан вскоре получит турецкие БПЛА «AKINCI» - Байрактар

Азербайджан в самое ближайшее время получит из Турции боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "AKINCI", сообщил технический директор компании "Baykar" Сельджук Байрактар.
"Азербайджанские пилоты и техники довольно успешно окончили обучение. В этой связи БПЛА "AKINCI" в самое ближайшее время будут доставлены в Азербайджан", - заявил Байрактар журналистам в Баку в понедельник в кулуарах 74-го Международного Конгресса по Астронавтике.
Проекты по Bayraktar AKINCI реализуются под патронажем Управления оборонной промышленности Администрации президента Турции.
Первая модификация боевого беспилотника Bayraktar AKINCI была передана ВС Турции 29 августа 2021 года на церемонии с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Беспилотник Bayraktar AKINCI уже активно используются силами безопасности Турции при выполнении операций.
Н.Аббасова
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