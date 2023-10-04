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ТЭК 04.10.2023 12:11

Транзит казахстанской нефти по БТД в апреле-сентябре превысил 0,6 млн т – Шахбазов

Транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в апреле–сентябре 2023 года составил 609 тыс. тонн, до конца этого года этот показатель достигнет 1,1 млн тонн, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Посредством системы нефтепровода БТД в апреле-сентябре текущего года транспортировано примерно 609 тыс. тонн казахстанской нефти. Из них 493 тыс. тонн было отравлено на мировые рынки через терминал в Джейхане. До конца 2023 года (объем транспортировки казахстанской нефти по БТД – ИФ) составит 1,1 млн тонн нефти», -заявил Шахбазов в среду, выступая в онлайн-формате в 1-ом Энергетическом форуме Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане.

Форум проводится в рамках мероприятия «Энергетическая неделя Казахстана-2023/XV Евразийский форум KAZENERGY».

Как сообщалось, Казахстан в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти, начал поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. SOCAR и "КазМунайГаз" ранее подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по БТД. Экспорт начался в апреле 2023 года.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); Госнефтекомпания Азербайджана (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); Eni (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть и конденсат Госнефтекомпании Азербайджана. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из других источников.

В 2022 году экспорт нефти по БТД составил 225,445 млн баррелей (+12,6% к показателю 2021 года).

Н.Аббасова

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, БТД


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