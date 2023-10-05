Военные США сбили турецкий беспилотник над северо-востоком Сирии

Военные США в четверг уничтожили БПЛА Турции, который сблизился слишком сильно с позициями американских солдат в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

"Американские военные в четверг сбили турецкий БПЛА, который подлетел чересчур близко к войскам США в провинции Эль-Хасака, Сирия, заявил представитель властей США", - информирует агентство.

Источник на условиях анонимности также заявил, что полет этого беспилотника безопасным не был.

AP напоминает, что в Сирии размещены примерно 900 военных США, которые выполняют миссии против террористической группировки "Исламское государство".

1 октября близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре произошел теракт. Члены "Рабочей партией Курдистана" (РПК), которую в Турции считают террористической, взяли на себя ответственность за нападение.

После этого в Анкаре заявляли, что любые инфраструктурные и энергетические объекты под контролем РПК в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных. После этого ВВС Турции атаковали укрытия РПК в горах на севере Ирака; также поступали сообщения об авиаударах в Сирии, но турецкие власти это не подтверждали.

Ранее курдские службы безопасности сообщили, что жертвами ударов турецких военных по провинции Эль-Хасака стали, по меньшей мере, девять человек.

В этом регионе Сирии действуют возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы": их поддерживают США, и они сыграли роль в разгроме группировки "Исламское государство" на сирийской территории в 2019 году. Они контролируют территории на северо-востоке Сирии, Дамаск их автономии не признает.