Алиев распорядился создать Культурный центр при посольстве Азербайджана в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о создании Культурного центра при посольстве в Турции. Документ опубликован на сайте главы государства. Кабинету министров Азербайджана поручено принять необходимые меры по обеспечению деятельности центра. Р.Керимов

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