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Культура 06.10.2023 17:42

Алиев распорядился создать Культурный центр при посольстве Азербайджана в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о создании Культурного центра при посольстве в Турции.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Кабинету министров Азербайджана поручено принять необходимые меры по обеспечению деятельности центра.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, ЦЕНТР


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