С 10 ноября 2020г от мин, установленных Арменией, погибли свыше 60 граждан Азербайджана – Гаджиев

С 10 ноября 2020 года по 7 октября 2023 года жертвами минного террора Армении считаются 331 гражданин Азербайджана, 64 из них – погибли, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев
«Целенаправленный и неизбирательный минный террор Армении против Азербайджана. Число невинных жертв, особенно среди гражданского населения, продолжает расти. С 10 ноября 2020 года (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ) число жертв достигло 331!!», - написал Гаджиев в соцсети X.
Он также привел статистику жертв: погибли 64 человек (49 гражданских и 15 военных), различные травмы и увечья получили 267 человек (103 гражданских и 164 военных).
Гаджиев подчеркнул, что с 1991 года жертвами минного террора Армении стали 3410 граждан Азербайджана, включая 357 детей.
Р.Ахмедов
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