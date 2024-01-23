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Карабах 23.01.2024 15:58

Армения готовит новые карты минных полей, возможна их передача Азербайджану - глава МИД

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о возможности передачи Азербайджану новых карт минных полей в дополнение к уже переданным, но уже посредством международных партнеров.

"Армянская сторона дважды передавала Азербайджану карты минных полей", - сказал Мирзоян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в настоящее время соответствующие органы Армении "посредством опросов работают над восстановлением информации о возможных новых минах".

"Я не исключаю, что в случае конструктивных подходов с обеих сторон, в случае шагов по укреплению доверия мы сможем восстановить достоверную информацию. Не исключаю, что мы снова передадим (карты - ИФ) азербайджанской стороне", - отметил Мирзоян.

При этом он заявил, что "на этот раз это должно произойти посредством международных партнеров".

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНЫ, КАРТЫ, БАКУ, ПЕРЕДАЧА


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