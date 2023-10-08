Представитель израильской армии сказал, что пока не удается взять ситуацию в стране под полный контроль

Представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что его страна не восстановила полный контроль над ситуацией после ракетных атак в субботу со стороны боевиков ХАМАС.

"К сожалению, мы пока не смогли восстановить полный контроль над всеми нашими сообществами и всеми нашими базами", - сказал он в интервью телеканалу CNN, добавив, что "это является главным приоритетом".

Конрикус отметил, что также и "внутри сектора Газа все еще идут активные бои между израильскими силами безопасности и террористами".