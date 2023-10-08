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Дальнее зарубежье 08.10.2023 11:00

Представитель израильской армии сказал, что пока не удается взять ситуацию в стране под полный контроль

Представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что его страна не восстановила полный контроль над ситуацией после ракетных атак в субботу со стороны боевиков ХАМАС.

"К сожалению, мы пока не смогли восстановить полный контроль над всеми нашими сообществами и всеми нашими базами", - сказал он в интервью телеканалу CNN, добавив, что "это является главным приоритетом".

Конрикус отметил, что также и "внутри сектора Газа все еще идут активные бои между израильскими силами безопасности и террористами".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРМИЯ, СИТУАЦИЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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