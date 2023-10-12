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Финансы 12.10.2023 16:43

Отток вкладов населения из VTB Bank (Azerbaijan) за 9 мес. составил 20%, прибыль банка сократилась на 10%

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" сократил в январе-сентябре 2023 года активы на 3% - до 231,238 млн манатов.

По данным квартальной отчетности, опубликованной на сайте банка, кредитный портфель банка в январе-сентябре увеличился на 15,3% - до 184,26 млн манатов. Портфель банка по потребительскому кредитованию составил 75,846 млн манатов (рост на 7,7%), по бизнес-кредитам – 61,497 млн манатов (рост на 22,5%), по операциям с недвижимостью – 46,917 млн манатов (рост на 19,8%).

Обязательства банка составляют 142,285 млн манатов (спад на 10,1%). Депозитный портфель оценивается в 71,839 млн манатов (спад на 24,3%), в том числе вклады физических лиц – 51,069 млн манатов (спад на 20%).

Капитал банка на начало октября составил 88,953 млн манатов (рост на 10,9%), уставный капитал - 315,815 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" по итогам деятельности в январе-сентябре 2023 года составила 8,643 млн манатов (спад на 9,7%).

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНК, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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