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Внутренняя политика 15.10.2023 18:30

Антитеррористическая операция в Карабахе в сентябре была неизбежна - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил, что антитеррористическая операция локального характера в Карабахском регионе Азербайджана 19-20 сентября текущего года была неизбежна.

"Антитеррористическая операция в прошлом месяце была неизбежна. Азербайджанский народ хорошо знает, и я уверен, что мировое сообщество тоже хорошо знает, что мы хотели решить армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт мирным путем. На протяжении семнадцати лет я лично участвовал в многочисленных бессмысленных и бесплодных переговорах. Почему? Потому что я считал, что этот вопрос должен быть решен мирным путем", - сказал Алиев в воскресенье на церемонии поднятия флага Азербайджана в городе Ханкенди.

Алиев отметил, что постепенно надежды на успех мирных переговоров таяли: "Анализируя еще раз оккупационную политику Армении, я могу сегодня с полной уверенностью сказать, что они не собирались возвращать нам ни пяди земли".

Коснувшись деятельности посредников, занимавшихся этим вопросом, глава государства заметил, что на самом деле они хотели заморозить конфликт, они хотели сделать конфликт вечным.

"Они хотели, чтобы эта рана никогда не зажила. Народ и государство Азербайджана никогда не могли смириться с этой ситуацией. Я неоднократно говорил, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией, никогда не позволим создать на нашей земле второе армянское государство", - сказал Алиев.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ХАНКЕНДИ, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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