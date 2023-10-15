Алиев заявил, что выполнил обещание, данное 20 лет назад - флаг Азербайджана сегодня поднят на всех территориях, ранее находившихся под оккупацией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что выполнил обещание, данное 20 лет, когда впервые был избран руководителем страны - флаг Азербайджан сегодня поднят на всех оккупированных в то время территориях.
Алиев 15 октября 2003 года впервые был избран президентом Азербайджана.
"20 лет назад, начиная выполнять свои должностные обязанности как президента Азербайджана, я поставил перед собой задачу номер один - чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят азербайджанский флаг. Мы каждый день приближали этот священный миг, и я неоднократно говорил, что каждый из нас на своем месте своей работой должен приближать этот день", - сказал Алиев в воскресенье на церемонии поднятия флага Азербайджана в городе Ханкенди.
По его словам, "мы уже здесь, в Ханкенди", в центре Ханкенди, под гербом Азербайджана, под флагом Азербайджана. "Это большое счастье и историческое событие. Говорить сейчас об этой истории мне, наверное, было бы не очень правильно, потому что эту историю пережили мы, эту историю создали мы", - отметил глава государства.
Он отметил, за эти годы Азербайджан усилился и сумел занять достойное место в мире.
"В мире уже считаются с Азербайджаном. Позиция нашей страны, шаги нашего государства имеют большое значение не только в регионе, но и на более широкой географии. Во многих случаях Азербайджан является автором важных инициатив. За эти годы мы создали прочную политическую и правовую базу для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то же время мы создали сильную экономику, и успехи, достигнутые в этом направлении за последние 20 лет, очевидны", - добавил он.
А.Азизов
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