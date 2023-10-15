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Внутренняя политика 15.10.2023 20:05

"Лидеры" карабахских сепаратистов, находящиеся под арестом в Баку, понесут заслуженное наказание - Алиев

резидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что так называемые лидеры карабахских сепаратистов, находящиеся под арестом, ожидают заслуженного наказания.

"Сидевшие в здании партийного комитета Нагорно-Карабахской автономной области три клоуна, называвших себя "президентами" (Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян - ИФ), сегодня ожидают заслуженного наказания. Интересно, осмелится ли и сегодня угрожать нам сидевший в одном из этих зданий человек, который называл себя "премьер-министром"? Сегодня и ему чай подают тоже в следственном изоляторе. Сепаратист, который называл себя "министром иностранных дел", в то время с издевкой говорил, что если Азербайджан хочет поднять свой флаг в Ханкенди, то пусть откроет посольство в нашей стране. Сейчас и ему подают чай там, в изоляторе. А наш флаг - вот он, здесь. Это должно стать уроком для них", - сказал Алиев в воскресенье на церемонии поднятия флага Азербайджана в городе Ханкенди.

Глава государства с сожалением отметил, что карабахские сепаратисты так и не вняли его словам, которые он сказал 20 лет назад, а потом неоднократно повторял.

"Они считали, что это просто слова. Нет, все, что я говорил, я осуществлял. Это знают все, в том числе и в Армении, и пусть не забывают этого. Пусть не забывают Отечественную войну (осенью 2020 года - ИФ)! Пусть не забывают антитеррористические мероприятия (19-20 сентября 2023 года - ИФ)!", - президент.

Алиев также отметил, что международные акторы поддерживали Армению в конфликте с Азербайджаном.

"Когда земли Азербайджана были захвачены, ни одна страна не поддержала нас, не оказала нам моральную поддержку. Все основные силы поддержали Армению, и сегодняшняя история это еще раз показывает. Посмотрите, какие страны наиболее враждебно относятся сегодня к Азербайджану. Те страны, которые в то время, в 1992-1993 годах были рядом с Арменией, подстрекали их к оккупации, поддерживали оккупацию и оправдывали их. За эти 30 лет ничего не изменилось", - сказал азербайджанский лидер.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ХАНКЕНДИ, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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