Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7978 RUR   0.0174 GBR   2.0706 TRY   0.0608

Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

Дальнее зарубежье 18.10.2023 23:49

Еврокомиссия усиливает поддержку оборонной промышленности ЕС

Еврокомиссия (ЕК) объявила об усилении своей помощи европейской оборонной промышленности с принятием программы, предусмотренной регламентом о поддержке производства боеприпасов (ASAP) на 2023-2025 годы.

"ASAP (Act in Support of Ammunition Production) выделит 500 млн евро на поддержку инвестиционных проектов стоимостью до 1,4 млрд евро, тем самым стимулируя наращивание производства боеприпасов и ракет в Европейском союзе", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в среду.

"В новых геополитических реалиях Европа должна повысить свою оборонную готовность. С помощью ASAP мы поддерживаем европейскую оборонную промышленность, чтобы она производила больше и быстрее боеприпасов, которые нам нужны для Украины и для безопасности государств-членов. Я призываю европейскую промышленность ответить на призывы, которые мы сегодня посылаем, поддержать промышленные проекты и активизировать усилия", - приводятся в документе слова члена ЕК по внутреннему рынку Тьерри Бретона.

Еврокомиссия впервые организует конкурс предложений для отбора и финансирования проектов, "улучшающих европейские производственные мощности оборонной продукции и поддерживающих устойчивость соответствующих цепочек поставок".

Предполагается, что ASAP "будет устранять узкие места во всех цепочках поставок боеприпасов и ракет в ЕС и Норвегии, поддерживая промышленность в быстрой адаптации к новым рыночным тенденциям и в уменьшении зависимости".

Рабочая программа ASAP состоит из 5 конкурсов заявок со следующими ориентировочными бюджетами: взрывчатые вещества с бюджетом 190 млн евро, порох (144 млн), снаряды (90 млн), ракеты (40 млн), сертификация испытаний и восстановления с бюджетом (4,35 млн).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕК, БОЕПРИПАСЫ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Солидарность с Израилем не противоречит гуманитарной помощи ЕС палестинцам Азербайджан в I кв. вошел в топ-5 поставщиков трубопроводного газа в Европу Глава Еврокомиссии изложила в Киеве суть предложения ЕК по 11-му пакету антироссийских санкций ЕС и Азербайджан полны решимости реализовать стратегическое партнерство в энергосфере - еврокомиссар Симсон Азербайджан и ЕС на следующей неделе проведут энергодиалог в Брюсселе - ЕК ЕК расширит ценовой «потолок» на газ на все хабы ЕС Еврокомиссия вновь судится с Польшей из-за неподчинения Варшавы законам ЕС Глава Еврокомиссии заявила о необходимости усовершенствовать подход ЕС к миграции и предоставлению убежища Проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря сблизит ЕС и страны Южного Кавказа - фон дер Ляйен Еврокомиссия предложила правила по сокращению упаковочных отходов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az