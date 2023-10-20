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Внешняя политика 20.10.2023 18:14

Байрамов и Лавров обсудили подходы к деятельности региональной платформы "3+3"

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в пятницу провели телефонный разговор.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня", - сообщает МИД РФ.

По информации ведомства, в ходе беседы министры сверили подходы "применительно к деятельности Консультативной региональной платформы "3+3" .

"Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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