Байрамов и Лавров обсудили подходы к деятельности региональной платформы "3+3"

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в пятницу провели телефонный разговор. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня", - сообщает МИД РФ. По информации ведомства, в ходе беседы министры сверили подходы "применительно к деятельности Консультативной региональной платформы "3+3" . "Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении. Н.Аббасова

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