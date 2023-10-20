Байрамов и Лавров обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в пятницу по телефону обсудили нормализацию отношений и мирный процесс между Баку и Ереваном.

"Министры обсудили существующие перспективы повестки сотрудничества между двумя странами, нормализацию отношений и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также текущую ситуацию в регионе", - говорится в сообщении азербайджанского МИД.

По информации ведомства, в ходе беседы отмечалась необходимость продолжить усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе, установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, основанного на равном и взаимном уважении и не упустить появившуюся сегодня историческую возможность в регионе.

Н.Аббасова