Глава МИД Азербайджана отмечает замедление процесса нормализации с Арменией из-за неконструктивных действий Еревана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что неконструктивные шаги со стороны Армении привели к замедлению процесса нормализации между двумя странами.

"Неконструктивные и противоречивые шаги со стороны Армении замедлили процесс нормализации", - сказал Байрамов в субботу на брифинге по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

При этом он подчеркнул, что несмотря на все это, правительство Азербайджана считает безальтернативой нормализацию отношений с Арменией.

В то же время Байрамов отметил, что переговоры с Арменией продолжатся, когда Ереван примет условия Баку.

По его словам, в ходе переговоров с германским коллегой они подробно обсудили ситуацию в регионе, открытие коммуникаций, подписание мирного договора с Арменией.

Байрамов подчеркнул, что довел до сведения Бербок новые реалии в регионе

Он добавил, что незаконный сепаратистский режим (в Карабахе - ИФ) долгие годы являлся угрозой для Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что все действия Азербайджана в Карабахском регионе страны соответствовали международному праву, в том числе в ходе проведения в сентябре антитеррористических мероприятий локального характера.

Глава МИД отметил, что после завершения антитеррористических мероприятий, Азербайджан организовал многочисленные поездки для представителей международных организаций, "чтобы они все увидели своими глазами, включая вооружение", которое имелось у армянских сепаратистов. "В период армянской оккупации, на протяжении 30 лет, Карабах был вне доступа для международных организаций", - сказал Байрамов.

По его словам, для Азербайджана в настоящее время приоритетом является восстановление региона, в том числе инфраструктуры, которая практически полностью была разрушена в период армянской оккупации.

Х.Насирзаде