Мирный договор между Баку и Ереваном должен быть основан на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности - G7

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен быть основан на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности, считают в G7.
"Мы подчеркиваем нашу поддержку продвижения прочного и устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности", - говорится в заявлении глав МИД стран "большой семерки", опубликованном внешнеполитическими ведомствами Италии и Германии по итогам встречи в Токио (Япония).
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