Алиев: ситуация на границе с Арменией находится под контролем Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные сегодня контролируют ситуацию на границе с Арменией.

"Мы сразу (после второй Карабахской войны осенью 2020 года - ИФ) же заняли все важные пункты в Карабахском регионе. Одновременно мы установили контроль над азербайджано-армянской границей, которая на протяжении многих лет оставалась под оккупацией", - сказал Алиев, выступая в среду на военном параде в Ханкенди по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

По его словам, азербайджанские военные "постепенно улучшали свои позиции на границе", и в результате различных мер "у нас самые выгодные позиции на большей части азербайджано-армянской границы".

"Мы знали, что в Армении поднимали голову реваншистские силы. Мы знали, что иностранные силы, стоящие за Арменией и подстрекающие ее действовать против нас, снова подадут ей провокационные сигналы. Поэтому нам необходимо было защитить нашу границу, и в результате нескольких военных операций сегодня ситуация на азербайджано-армянской границе находится под нашим контролем", - добавил президент Азербайджана.

Р.Ахмедов