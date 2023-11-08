Анкара и Баку продолжат предпринимать действия, направленные на установление мира на Южном Кавказе - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Анкара продолжит вместе с Баку предпринимать действия, направленные на установление мира и стабильности на Южном Кавказе.
"Благодаря силе, черпаемой нами в нерушимых братских и союзнических узах, которые олицетворены лозунгом "Одна нация, два государства", основаны на понятии "Вместе в радости и в горе" и увенчались подписанной с вашим превосходительством Шушинской декларацией, процветанию и благосостоянию наших стран, мы и впредь, как и прежде, будем предпринимать совместные действия, направленные на установление устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в поздравительном послании Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы, праздника, отмечаемого в Азербайджане 8 ноября.
Документ опубликован в среду на сайте главы азербайджанского государства.
Президент Турции в своем послании отметил, что "с одобрением следит за восстановительными работами и реконструкцией, проводимыми в освобожденных от оккупации регионах (Азербайджана - ИФ-Аз)", добавив, что "и в этом вопросе, как и во всех остальных вопросах", "Турция всегда будет находиться рядом с" Азербайджаном.
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