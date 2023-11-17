Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.0191 GBR   2.1089 TRY   0.0592

Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 72.90 -3.76 Brent 77.42 -3.76

Бизнес и законодательство 17.11.2023 13:15

Алиев распорядился создать инфосистему «Электронный реестр и кадастр недвижимости»

В Азербайджане создается информационная система «Электронный реестр и кадастр недвижимости». Соответствующий указ в пятницу подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Целями создания инфосистемы являются: совершенствование системы управления в сфере госкадастра и реестра недвижимости; повышение прозрачности и эффективности, улучшение бизнес-среды; повышение качества услуг, связанных с регистрацией недвижимости; расширение механизмов контроля, а также электронного документооборота.

Кабинету министров Азербайджана поручено в шестимесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана проект положения о системе, предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в сферах регистрации, кадастра и управления недвижимым имуществом, а также решить иные вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, НЕДВИЖИМОСТЬ, СИСТЕМА


Похожие новости


Алиев: Азербайджан не хочет новой войны с Арменией, но продолжит развивать армию Алиев: никогда не сомневался, что Ханкенди пройдет военный парад под флагом Азербайджана Алиев заложил фундамент села Гаргабазар в Физулинском районе Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе №1 в Шуше Раиси и Байрамов обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном В Азербайджане покупка и продажа драгметаллов и камней при превышении суммы в 15 тыс. манатов будет производиться в безналичной форме Алиев заложил фундамент административного здания в городе Физули Президент Алиев заложил фундамент двух жилых комплексов в городе Физули "Лидеры" карабахских сепаратистов, находящиеся под арестом в Баку, понесут заслуженное наказание - Алиев Алиев заявил, что выполнил обещание, данное 20 лет назад - флаг Азербайджана сегодня поднят на всех территориях, ранее находившихся под оккупацией

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az