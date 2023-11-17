Алиев распорядился создать инфосистему «Электронный реестр и кадастр недвижимости»

В Азербайджане создается информационная система «Электронный реестр и кадастр недвижимости». Соответствующий указ в пятницу подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Целями создания инфосистемы являются: совершенствование системы управления в сфере госкадастра и реестра недвижимости; повышение прозрачности и эффективности, улучшение бизнес-среды; повышение качества услуг, связанных с регистрацией недвижимости; расширение механизмов контроля, а также электронного документооборота.

Кабинету министров Азербайджана поручено в шестимесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана проект положения о системе, предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в сферах регистрации, кадастра и управления недвижимым имуществом, а также решить иные вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Р.Керимов