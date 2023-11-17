Алиев распорядился создать инфосистему «Электронный реестр и кадастр недвижимости»

В Азербайджане создается информационная система «Электронный реестр и кадастр недвижимости». Соответствующий указ в пятницу подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Целями создания инфосистемы являются: совершенствование системы управления в сфере госкадастра и реестра недвижимости; повышение прозрачности и эффективности, улучшение бизнес-среды; повышение качества услуг, связанных с регистрацией недвижимости; расширение механизмов контроля, а также электронного документооборота.
Кабинету министров Азербайджана поручено в шестимесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана проект положения о системе, предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в сферах регистрации, кадастра и управления недвижимым имуществом, а также решить иные вопросы, вытекающие из настоящего указа.
Р.Керимов
В Турции стартуют международные учения «Doğu Akdeniz-2023» с участием спецназа ВМС Азербайджана
Азербайджан открыл пятый Торговый дом в Китае
Минобразования направит 5 млн манатов на строительство школы на северо-западе Азербайджана
В Азербайджане за 9 мес. в ДТП погибли 627 человек
Спецслужба Азербайджана предотвратила теракт против посольства иностранного государства
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЕАБР выделит Армении $100 млн кредита на поддержку госбюджета
Строительство КПП на границе Армении и Турции завершится на следующей неделе
Премьер Индии призвал развивающиеся страны объединиться для решения вызовов из-за конфликта Израиля с ХАМАС
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире