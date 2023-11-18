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Оборона 18.11.2023 14:55

Гасанов понаблюдал за процессом уничтожения подразделениями ПВО Азербайджана воздушных целей условного противника

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили одно из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) ВВС в целях внезапной проверки боеготовности.

"Генерал-полковник З.Гасанов проверил практические навыки командиров по принятию решений и применению сил, а также боеготовность подразделений. Затем министр обороны и другие представители руководящего состава министерства прибыли на учебный полигон для наблюдения за практическими боевыми стрельбами подразделений ПВО", - говорится в сообщении Минобороны.

После выполнения в командно-штабной машине задач по планированию и управлению боевой деятельностью подразделений ПВО, были выполнены практические стрельбы.

"Поставленные задачи по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника были успешно выполнены", - отмечается в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ПВО


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