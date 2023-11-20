Участники учений «Doğu Akdeniz-2023» провели подготовительные тренировки

В турецком Мармарисе проведены подготовительные тренировки к международным учениям «Doğu Akdeniz-2023», сообщает министерство обороны Азербайджана. «Привлеченный к тренировкам личный состав практически выполнил задачи по осмотру захваченного судна и посадке вертолета в тылу условного противника», - отмечается в сообщении. Как сообщалось ранее в этих учениях принимает участие спецназ Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана. Эти учения продлятся до 25 ноября. Б.Рустамбеков

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