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Оборона 20.11.2023 13:38

Участники учений «Doğu Akdeniz-2023» провели подготовительные тренировки

В турецком Мармарисе проведены подготовительные тренировки к международным учениям «Doğu Akdeniz-2023», сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Привлеченный к тренировкам личный состав практически выполнил задачи по осмотру захваченного судна и посадке вертолета в тылу условного противника», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее в этих учениях принимает участие спецназ Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана.

Эти учения продлятся до 25 ноября.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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