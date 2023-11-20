Будущее сектора Газа связано с палестинской администрацией - представитель Борреля

После израильской военной операции в секторе Газа нужно будет, чтобы игроки на местах смогли не допустить повторения подобного тому, что произошло 7 октября 2023 года, заявил в понедельник Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"На данной стадии еще нет ни результата, ни решения, но надо, чтобы в ходе обсуждений продвигалась идея о некой форме палестинской администрации в Газе", - сказал Стано, отвечая на просьбу прокомментировать содержание завершающегося в понедельник дипломатического турне Борреля в регионе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности посетил с 16 по 20 ноября Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, и одной из заявленных целей этих контактов является обсуждение с региональными игроками будущего Газы.

По словам Стано, невозможно вообразить, чтобы в секторе Газа была израильская администрация или после подобного конфликта продолжилось управление, осуществляемое ХАМАС.

"В любом случае нужно, чтобы палестинская администрация могла там играть свою роль. Палестинская администрация заявила о готовности в определенный момент взять на себя управление территорией в той или иной форме при поддержке арабских стран и ООН", - сообщил представитель Борреля.

Он пояснил, что результат этих усилий не будет скоропалительным. После визита главы европейской дипломатии в регион дискуссии продолжатся между государствами-членами внутри ЕС и на международном уровне.

"Идет обмен идеями с целью найти возможно лучшее решение и лучший способ выхода из кризиса", - продолжил Стано.

Он считает, что решение через сосуществование двух государств - наилучший способ окончательно выйти из нынешней ситуации, но, повторил пресс-секретарь слова Борреля, разговор об этом ведется более 30 лет, и до сих пор не сделано ничего конкретного. Поэтому важно ускорить процесс. Нужно учесть неуспехи прошлого и начать вести конкретные дискуссии, что, отметил Стано, и происходит во время последних контактов в регионе главы дипломатии ЕС.

При этом представитель Борреля подчеркнул важность того, чтобы в этот процесс были вовлечены израильтяне и палестинцы.