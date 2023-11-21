Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8636 RUR   0.0193 GBR   2.1307 TRY   0.0591

Цена на нефть

20.11 $/bbl +/- WTI 77.60 +1.71 Brent 82.32 +1.71

Дальнее зарубежье 21.11.2023 12:28

Министры обороны Польши и США обсудили двухстороннее сотрудничество в военной сфере

Министры обороны Польши и США обсудили двухстороннее сотрудничество в военной сфере, сообщила во вторник пресс-служба польского Минобороны.

"Министр национальной обороны Мариуш Блащак встречается в Жешуве (город на юго-востоке Польши, близ границы с Украиной - ИФ) с министром обороны США Ллойдом Остином. Темой переговоров стало двустороннее военное сотрудничество и ситуация с безопасностью в регионе", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в польском военном ведомстве: "Польша была и остается ключевым союзником США. Присутствие войск США в Польше является тому подтверждением".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, США, МИНОБОРОНЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Польша первой среди союзников США получила право на производство новейшей радарной системы для ЗРК Patriot Польша подписала соглашение с Lockheed Martin о поставке вертолетов Apache Госдеп США одобрил продажу Польше интегрированной системы противоракетной обороны IAMD Варшава заключила с Вашингтоном рамочное соглашение на поставку почти 500 РСЗО HIMARS В Польше находится более 10 тыс. военнослужащих США - американский посол Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов Apache Госдеп США согласился на продажу Польше боевых вертолетов AH-64 Apache за $12 млрд Польша закупит 96 вертолетов Apache для усиления восточной границы В Польше заявили о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США Польша закупит у США системы Patriot на $15 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az