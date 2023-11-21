Министры обороны Польши и США обсудили двухстороннее сотрудничество в военной сфере, сообщила во вторник пресс-служба польского Минобороны.

"Министр национальной обороны Мариуш Блащак встречается в Жешуве (город на юго-востоке Польши, близ границы с Украиной - ИФ) с министром обороны США Ллойдом Остином. Темой переговоров стало двустороннее военное сотрудничество и ситуация с безопасностью в регионе", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в польском военном ведомстве: "Польша была и остается ключевым союзником США. Присутствие войск США в Польше является тому подтверждением".