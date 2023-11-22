Словакия сохранит односторонний запрет на импорт зерна с Украины до решения ЕС

Односторонний запрет Братиславы на импорт украинского зерна останется в силе, пока Европейская комиссия не предложит системное решение проблемы с засильем украинской агропродукции в Европе, заявил министр сельского хозяйства и сельского развития Словакии Рихард Такач.

Его слова приводятся в сообщении на сайте Минсельхоза Словакии.

"Словакия полностью поддерживает транзит сельскохозяйственной продукции из Украины в третьи страны через "коридоры солидарности". Однако реальность такова, что значительная часть этих товаров остается на общем рынке ЕС и, таким образом, представляет собой ценовую конкуренцию для словацких фермеров, экспортирующих зерновые в ЕС", - сказал Такач на двухсторонней встрече с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, состоявшейся во ходе заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству Agrifish в Брюсселе.

По информации словацкого министра, в Словакии зерновые культуры выращивают примерно на 500 тыс. га земли - около трети всей обрабатываемой территории республики, поэтому для страны важно поддерживать данный уровень производства.

"Потеря этих производителей приведет к краху словацкого сельскохозяйственного сектора", - пояснил Такач и добавил, что Словакия ожидает от Европейской комиссии предложений по системному решению проблемы.

"До тех пор, пока такое решение не будет найдено на уровне ЕС, запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины на словацкий рынок, принятый на национальном уровне, будет оставаться в силе", - заявил министр.

Еврокомиссар Войцеховский, в свою очередь, заверил Такача, что Еврокомиссия внимательно относится к проблемам словацкого аграрного сектора, но не считает односторонние меры Словакии идеальными. Однако Европейская комиссия готова искать конструктивное общеевропейское решение в вопросе импорта украинских агротоваров.

Как сообщалось, Еврокомиссия 15 сентября объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в пять соседних с ней стран ЕС с некоторыми условиями, которые позволят избежать нового резкого роста поставок. Эти ограничения были введены 2 мая и касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, в пять государств-членов ЕС - Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Эти государства утверждали, что украинская агропродукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС оседает у них и наносит ущерб их агросектору.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты. В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, которым обвинила эти три страны в дискриминационном отношении к украинской агропродукции. Пока этот спор, по информации украинской стороны, поставлен на паузу для обсуждения проблемы на уровне ЕС.