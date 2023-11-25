Руководящий состав Минобороны Азербайджана провел смотр современных средств связи и техники, предусмотренных для организации устойчивой связи в армии

В рамках осуществления комплексных мер по всестороннему обеспечению подразделений и совершенствованию организации службы войск Азербайджанской Армии, первый замминистра обороны - начальник Генштаба генерал-полковник Керим Велиев и замминистра обороны - Генеральный директор Агиль Гурбанов ноября побывали в одной из воинских частей, подчиненных Главному управлению связи, информационных технологий и кибербезопасности Минобороны, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.
Руководящий состав Министерства обороны провел смотр хранилищ на территории воинской части.
"Были представлены образцы современных средств связи и техники, предусмотренных для организации устойчивой связи в Азербайджанской Армии и скрытого управления войсками. Была предоставлена информация о новейшем технологическом оборудовании для осуществления непрерывного наблюдения и контроля за ИКТ-средой Азербайджанской Армии", - говорится в сообщении.
Велиев дал соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию и эффективному применению средств связи и информационных технологий в подразделениях, отмечается в информации.
В.Алиев
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